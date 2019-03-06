Симферополь, 6 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Крым начал поставки избытка электроэнергии в энергосистему Краснодарского края. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба Минэнерго РФ. Избыток генерации в энергосистеме Крыма появился после завершения комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

«Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, Крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления», — сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Потребители Крыма в период испытаний с включением второго блока Таврической ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России не испытывали нарушений электроснабжения, добавили в Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией на полуострове возник дефицит электроэнергии, а энергетическая блокада со стороны Украины привела к существенным перебоям в энергоснабжении. Решить проблему удалось с введением энергомоста. Параллельно было начато строительство тепловых газотурбинных электростанций в Крыму. Второй блок Симферопольской (Таврической) ТЭС был выведен на полную мощность в конце декабря 2018 года. Первые поставки электроэнергии за пределы полуострова были осуществлены осенью 2018 года.

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