Екатеринбург, 6 марта, 2019, 20:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возобновили строительство недостроенного жилого комплекса «Кольцовский дворик». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Сейчас в Свердловском агентстве ипотечного жилищного кредитования готовят строительную площадку для объекта, а также актуализируют проектную документацию, дабы вновь пройти госэкспертизу. Скоро будут получены технические условия.

Как отмечает директор агентства Александр Комаров, состояние дома и конструкций «не требует существенных изменений».

Объекты строятся за счёт областного бюджета. Дом №4 ЖК будет построен не позже 30 июля 2020 года, а №1 и №2 — не позже 30 июля 2021 года.

Напомним, около 400 человек пострадали из-за остановки строительства ЖК «Кольцовский дворик». Министр строительства Свердловской области Михаил Волков подчёркивал, что ЖК смогут построить только к 2021, так как «быстрее по технологии не получится».