Белград, 6 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Косово отменить 100%-ные пошлины на сербские товары и продолжить переговоры с Сербией, 6 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По словам Конте, Косово должно «проявить необходимую ответственность и усилия для восстановления переговоров и отмены налогов, введенных в ноябре прошлого года».

«Вступления в ЕС не будет, пока мы не достигнем какого-либо соглашения», — заявил Конте в ходе выступления в Белграде.

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