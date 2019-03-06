Москва, 6 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Россия не намерена ввязываться в новую гонку вооружений из-за действий США и их союзников, заявил 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Сергей Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин многократно заявлял, что постоянно создаваемые угрозы безопасности России, инициируемые США, не заставят российское государство ввязаться в гонку вооружений.

«И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе передававшиеся в письменном виде, остались без реакции. И, как вы знаете, президент сказал, что все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем… Когда дозреют — милости просим», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на выход США из ДРСМД.