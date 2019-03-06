Москва, 6 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы вечером 6 марта достигли 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно интерактивной карте, движение сильно затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на различных участках МКАД.

Ожидается, что ситуация на дорогах стабилизируется к 22:00 — пробки ослабнут до 3 баллов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в Москве: мокром снеге, гололёде и усилении ветра до 19 метров в секунду. Похолодание продолжится 7 марта. Ожидается, что в утренние часы столбики термометров опустятся до — 10 °C.