Великий Новгород, 6 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Великом Новгороде региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрит дело об освоении бюджетных средств на создание интернет-портала для обратной связи с новгородцами «Вечевой колокол». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в определении ФАС о назначении дела к рассмотрению отмечено, что оно возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Ответчиками по делу выступают правительство Новгородской области, администрация губернатора Новгородской области и областной медиахолдинг ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций».

Речь идёт о сумме почти в 7 млн рублей, которые были выделены в 2017—2018 годах из бюджета региона ОГАУ «АИК» и были направлены на приобретение программного продукта «Публичная система обратной связи «Вечевой колокол» на базе программы «Довольный гражданин». Отмечается, что в 2017 году были заключены четыре договора по 1 млн рублей с единственным поставщиком — ООО «Интеллектуальные социальные системы» — без проведения конкурсных процедур.

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Кроме того, с марта по июль 2018 года между ОГАУ «АИК» и ООО «Лаборатория инноваций», генеральным директором которого является представитель ООО «Интеллектуальные социальные системы», были заключены и оплачены ещё три договора по доработке портала «Вечевой колокол» — на общую сумму 2,9 млн рублей.

«Таким образом, расходы на внедрение, доработку и сопровождение указанного программного продукта составили 6 996 500 рублей, фактически образовав единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную семью договорами для формального соблюдения ограничений», — говорится в определении новгородского управления ФАС.

В нём также отмечается, что государственное задание для областного медиахолдинга было дополнено соответствующими видами работ («создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры») в день или накануне совершения сделок.

«Единственным логичным объяснением указанных обстоятельств является намерение учредителей ОГАУ «АИК» (в 2017 году — правительство Новгородской области, в 2018 году — администрация губернатора Новгородской области) и ОГАУ «АИК» уйти от конкурентной процедуры закупок», — говорится в определении ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 27 марта 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернет-портал «Вечевой колокол» был создан в 2017 году. На его создание депутаты Новгородской областной думы согласовывали выделение 952,3 тыс. рублей из бюджета региона. «Вечевой колокол» призван оперативно решать проблемы жителей, а инициативы с высоким уровнем поддержки пользователей портала рассматриваются на консультативном совете при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине.