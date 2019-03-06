Бюджетные миллионы на новгородский «Вечевой колокол» заинтересовали ФСБ
Великий Новгород, 6 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Великом Новгороде региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрит дело об освоении бюджетных средств на создание интернет-портала для обратной связи с новгородцами «Вечевой колокол». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в определении ФАС о назначении дела к рассмотрению отмечено, что оно возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Новгородской области.
Ответчиками по делу выступают правительство Новгородской области, администрация губернатора Новгородской области и областной медиахолдинг ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций».
Речь идёт о сумме почти в 7 млн рублей, которые были выделены в 2017—2018 годах из бюджета региона ОГАУ «АИК» и были направлены на приобретение программного продукта «Публичная система обратной связи «Вечевой колокол» на базе программы «Довольный гражданин». Отмечается, что в 2017 году были заключены четыре договора по 1 млн рублей с единственным поставщиком — ООО «Интеллектуальные социальные системы» — без проведения конкурсных процедур.
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Кроме того, с марта по июль 2018 года между ОГАУ «АИК» и ООО «Лаборатория инноваций», генеральным директором которого является представитель ООО «Интеллектуальные социальные системы», были заключены и оплачены ещё три договора по доработке портала «Вечевой колокол» — на общую сумму 2,9 млн рублей.
«Таким образом, расходы на внедрение, доработку и сопровождение указанного программного продукта составили 6 996 500 рублей, фактически образовав единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную семью договорами для формального соблюдения ограничений», — говорится в определении новгородского управления ФАС.
В нём также отмечается, что государственное задание для областного медиахолдинга было дополнено соответствующими видами работ («создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры») в день или накануне совершения сделок.
«Единственным логичным объяснением указанных обстоятельств является намерение учредителей ОГАУ «АИК» (в 2017 году — правительство Новгородской области, в 2018 году — администрация губернатора Новгородской области) и ОГАУ «АИК» уйти от конкурентной процедуры закупок», — говорится в определении ФАС.
Дело назначено к рассмотрению на 27 марта 2019 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернет-портал «Вечевой колокол» был создан в 2017 году. На его создание депутаты Новгородской областной думы согласовывали выделение 952,3 тыс. рублей из бюджета региона. «Вечевой колокол» призван оперативно решать проблемы жителей, а инициативы с высоким уровнем поддержки пользователей портала рассматриваются на консультативном совете при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине.