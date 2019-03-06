Каракас, 6 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Венесуэльские власти объявили персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера. Об этом 6 марта сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём микроблоге в Twitter.

Twitter: Embajada Alemana VEN Диниэль Кринер

Как говорится в опубликованном им заявлении, решение об этом принято в связи с вмешательством германского посла во внутренние дела Венесуэлы и его деятельностью, «противоречащей основным нормам, регулирующим дипломатические отношения».

Отмечается, что официальный Каракас считает недопустимым тот факт, что «зарубежный дипломат выполняет на территории страны общественную роль, более типичную для политического лидера и согласующуюся с заговорщической повесткой экстремистского сектора венесуэльской оппозиции».

В связи с этим, сообщил глава МИД Венесуэлы, германскому дипломату предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, в начале февраля Германия вслед за США объявила о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики.

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