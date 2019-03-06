Москва, 6 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Несмотря на принятый Госдумой закон, запрещающий хостелы в жилых помещениях, хостелы никуда не денутся, а уйду в тень, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Duma.gov.ru Федот Тумусов

Парламентарий признался, что воздержался при голосовании по законопроекту, потому что якутяне активно пользуются хостелами, например, когда приезжают в Санкт-Петербург. При этом депутат согласен с тем, что хостел хостелу рознь.

«Бывают именно туристические, рассчитанные на молодежь, студентов и просто экономных путешественников. А бывают — откровенные ночлежки. Вот эту разницу стоило бы учесть в законопроекте, прописать строгие требования к обустройству быта в хостелах, возможно, направить часть их прибыли на содержание домов», — отметил Тумусов в Facebook.

Он считает полный запрет хостелов в многоквартирных домах — ошибкой.

«Мер можно было придумать много, которые бы решили проблемы к общему удовольствию — и жильцов, и бизнеса, и туристов. Но вместо этого был выбран ошибочный, на мой взгляд, полный запрет. Он означает, что хостелы, конечно, никуда не денутся, а уйдут в тень, будут плодить коррупцию», — рассуждает Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, запрещающий оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, в том числе запрещаются хостелы. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия».