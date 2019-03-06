Челябинск, 6 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Вопрос об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Челябинской области пока окончательно не решён. Инициатива облизбиркома разрешить им участие находится в региональном Заксобрании, заявил журналистам в медиахолдинге «Гранада Пресс» руководитель ведомства Сергей Обертас, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ural-66 Заксобрание Челябинской области

«Мы предложили Законодательному собранию рассмотреть нашу инициативу ввести институт самовыдвижения. Но пока это находится у законодателей на проверке, посмотрим, как они на это отреагируют», — сказал Сергей Обертас.

При этом он добавил, что в Челябинской области имеется более 50 региональных отделений политических партий, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в выборах.

«Они могут объявить кастинг. «Эй, кандидаты, кто желает?» — сказал глава облизбиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона был утверждён в начале декабря 2018 года на 74-м заседании облизбиркома. Тогда же его направили в областное Заксобрание.

Напомним, выборы губернатора пройдут 8 сентября.