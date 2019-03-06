Минск, 6 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В Вашингтоне довольны позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко, отказывающегося признавать воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в интервью изданию TUT. BY во время своего официального визита в Минск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взаимопонимание

«Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединёнными Штатами и большинством стран мира», — сказал американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на официально союзнические отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко отказался признавать вхождение Крыма в состав России, так же как ранее не признал и независимости Абхазии и Южной Осетии.

При этом белорусскому лидеру удаётся успешно обходить прямые вопросы о принадлежности Крыма как от российских, так и от украинских журналистов. В частности, во время визита в Киев на инаугурацию президента Украины Петра Порошенко Александр Лукашенко предложил спросившим о Крыме журналистам ответить на встречный вопрос: «Сколько погибло украинцев во время захвата Крыма Россией?»

1 марта во время мероприятия «Большой разговор с президентом» белорусский лидер заявил, что его российский коллега Владимир Путин не настаивает на признании союзническим Минском территориальной целостности России, и в беседах между ними «таких тем не проскальзывало».