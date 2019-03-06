Порошенко заявил о покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2
Киев, 6 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Украина получила из Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, заявил 6 марта президент Украины Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
(сс) Bayhaluk
Bayraktar TB2 Runway
По его словам, о продаже Украине турецких ударных беспилотников Порошенко договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Порошенко сообщил, что в ближайшее время начнется обучение персонала и испытания аппаратов.
Как сообщало ИА REGNUM, поставки вооружения и снаряжения для ВС Украины регулярно сопровождаются громкими коррупционными скандалами.