Киев, 6 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Украина получила из Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, заявил 6 марта президент Украины Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

(сс) Bayhaluk Bayraktar TB2 Runway

По его словам, о продаже Украине турецких ударных беспилотников Порошенко договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Порошенко сообщил, что в ближайшее время начнется обучение персонала и испытания аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки вооружения и снаряжения для ВС Украины регулярно сопровождаются громкими коррупционными скандалами.