Киев, 6 марта, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Действующее правительство Украины и парламентское большинство обещали к 2020 году полностью обеспечить экономику страны украинским газом, но не смогли справиться с задачей. Об этом 6 марта в эфире одного из украинских телеканалов напомнил политический эксперт Остап Смук.

Украина вербовка

«Опять что-то не вышло… У вас было пять лет… Премьер-министр, который был спикером, возглавляет правительство. Что мешало им запустить все эти процессы, чтобы не говорить в формате «нам нужно это делать», а говорить в формате «мы это сделали, осталось год-два до цели», — возмутился Смук.

При этом он поддержал действия правительства, которое с 2015 года не закупает российский газ напрямую у Газпрома. По его словам, энергетическая независимость стоит дорого, и за неё стоит платить.

«Сотрудничество напрямую привело к тому, где мы находимся сейчас. Россия использует газ в политике. В этом случае политика над экономикой. У нас просто нет выхода. Если мы не хотим политически быть зависимыми от РФ, мы не можем с ней работать напрямую в газовом вопросе», — считает Смук.

Кроме того, он призвал правительство Украины ускорить реформирование «Нафтогаза», что позволит усилить энергетическую независимость страны.

«Хотелось бы, чтобы в этой сфере запустили реформу самого «Нафтогаза», о чем говорят европейские институции. Когда такая реформа запустится, усиление независимости от российского газа упростится», — добавил Смук.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что курс на увеличение собственной добычи газа позволит в 2020 году выйти на полную энергетическую независимость Украины и снизить цены на газ.

«В прошлом году я объявил курс на замещение импортного газа украинским. Мы поставили задачу государственной компании «Укргаздобыча» увеличивать добычу газа. Мы остановили падение добычи и перешли к наращиванию добычи. Когда мы станем государством, которое может полностью обеспечивать себя собственным газом, а это будет в 2020 году, мы перейдем к другому формированию цены на газ. И он будет дешевле импортированного — не на месяц-два, а раз и навсегда», — сказал Гройсман.

Напомним, 6 марта премьер Гройсман обвинил руководство госкомпании «Нафтогаз Украины» в полном провале планов по добыче газа до 2020 года. «Правительство предоставило все возможности «Укргаздобыче», которая владеет 45% (415 мрлд м3 из более 924 мрлд м3) всех подтвержденных запасов природного газа в Украине, чтобы работать эффективно и ответственно», — напомнил Гройсман.

В 2018 г. госкомпания «Укргаздобыча» добыла 15,496 млрд куб. м газа, что всего на 1,6% больше по сравнению с 2017 годом. Кроме того, компания добыла 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ — 164 тыс. т.