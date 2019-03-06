Москва, 6 марта, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Перенос даты запуска досмотрового комплекса на подходе к Крымскому мосту не создаёт проблем с точки зрения безопасности, но серьёзно отразится на экономике полуострова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Перенос сроков по запуску того или иного объекта в РФ — достаточно обычное дело. Происходит это от общей несогласованности министерств, от их неповоротливости и других проблем. В данном случае поводов для беспокойства нет, поскольку Крымский мост — объект особой государственной важности, и степень его защиты была поставлена очень высоко с самого начала строительных работ», — заявил Андриевский.

В настоящий момент на Крымском мосту производится досмотр транспортных средств посредством временных комплексов, которые и так обеспечивают круглосуточное выполнение требований по транспортной безопасности, есть также группа быстрого реагирования и другие средства, указал эксперт.

«С точки зрения безопасности проблем здесь быть не должно. Но есть другая проблема — отсутствие стационарных комплексов инспекции и досмотра до сих пор не позволяет перевозить по мосту опасные грузы. В перечень попадают не только оружие, взрывчатка, пиротехника, опасные химические вещества и так далее, но и бензин, что означает затруднение поставок топлива на полуостров — оно поставляется по спецпропускам через паром, что приводит к усложнению логистической схемы», — пояснил Андриевский.

В результате стоимость топлива на полуострове выше, чем могла бы быть, — Крым входит в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина для населения, отметил он.

«Поскольку стоимость топлива заметно влияет на ценообразование конечной продукции, её производство обходится дороже, как и перевозка в целом. Для жителей и гостей полуострова это, безусловно, значительный минус. Особенно если учесть, что это туристический регион и его агропромышленный потенциал очень высок», — заключил Андриевский.

Ранее стало известно, что одна из структур Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту в рамках соответствующего госконтракта. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд рублей, работы должны были быть завершены 15 декабря 2018 года. В результате сложности с досмотром вызвали затруднения для поставок бензина на полуостров.