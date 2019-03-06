Рим, 6 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини написал письмо министру здравоохранения Джулии Грилло и попросил ее разработать закон, который бы позволял не имеющим необходимых прививок детей в возрасте от 0 до 6 лет посещать детские сады, сообщает информагентство ANSA в среду, 6 марта.

Следует заботиться прежде всего о том, чтобы у маленьких детей была возможность посещать детские сады и избежать таким образом «травм» (моральных), считает Сальвини.

Осенью 2018 года министры итальянского правительства подготовили законопроект, в соответствие с которым прививки для учащихся начальных школ становились факультативными: в категорию обязательных их переводит только прямое указание врача в отношении конкретного ребенка, во всех остальных случаях решение доверено принимать родителям.

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