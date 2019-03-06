Калуга, 6 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Калуге состоялась вторая сессия работы дискуссионной площадки «Финансовая доступность для малого и среднего предпринимательства». Как сообщила 6 марта корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш, участниками встречи стали руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, представители институтов развития, предпринимательского сообщества субъектов ЦФО и Москвы.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На дискуссионной площадки «Финансовая доступность для малого и среднего предпринимательства»

Собравшие отметили, что в рамках реализации утвержденного в октябре 2018 года комплексного плана по развитию финансирования МСП регулирование кредитования малого и среднего бизнеса в банках стало не только пропорциональным, но и стимулирующим. Кроме того, банки теперь могут оценивать потенциального заемщика не только по официальной отчетности, но и на основании любой информации, доступной с его согласия. Это позволит существенно увеличить число кредиторов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представитель Центробанка Михаил Мамута обратил внимание предпринимателей на программу льготного кредитования в банках (Проект «8,5»). Он подчеркнул, что в настоящее время существенно упрощены требования к банкам для вступления в программу. По мнению экспертов, это расширит состав ее участников, что облегчит предпринимателям общение с банками, в особенности на местах. Кроме того, спикер отметил возрастающую у бизнеса популярность альтернативных источников финансирования: лизинга, факторинга, микрокредитования, инструментов фондового рынка.

«Мы надеемся, что наша дискуссионная площадка станет весомым дополнением к уже существующим в регионе практикам и объединит усилия для комплексного анализа финансовых проблем МСП и поиска путей их решения», — сказал Ирина Карлаш

Напомним, следующая сессия пройдёт 14 мая 2019 года в Обнинске. На ней где подробнее обсудят практическое применение альтернативных источников финансирования бизнеса.