Пекин, 6 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В ходе обсуждения доклада Госсовета КНР на сессии ВСНП руководитель Государственного комитета по делам реформ и развития (ГКРР) Хэ Лифэн обратил внимание на потенциал формирования в КНР мощного внутреннего рынка, сообщает 6 марта Синьхуа, комментируя ход сессии высшего законодательного органа КНР.

(сс) AcidBomber Зал Дома Народных собраний — место заседания ВСНП

Для этого, по его словам, имеются все необходимые предпосылки — большое население, укрепляющаяся новая экономика, урбанизация, темпы которой возрастают, растущая покупательская способность граждан, а также 110 млн субъектов рынка. Доля новых бизнес-моделей в ВВП Китая в прошлом году достигла почти 16%. Хэ Лифэн подчеркнул, что ГКРР работает над реализацией комплекса мер по увеличению потребления, и отметил, что рост внутреннего рынка подкрепляется соответствующими политическими установками.

Отметим, что ГКРР иногда называют «китайским Госпланом».