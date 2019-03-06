Пекин, 6 марта, 2019, 18:14 — ИА Регнум. На месяц раньше запланированного срока, в декабре 2019 года, ожидается начало поставок в Китай российского газа по «восточному» маршруту, заявил во время проведения «двух сессий» председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь, сообщает 6 марта Синьхуа со ссылкой на китайскую газету «Чжунго цзинъинбао».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

По его словам, строительство восточной ветки газопровода идет в нормальном режиме, а ее сдача в эксплуатацию ожидается к открытию в Китае нового отопительного сезона.

Информацию об этом подтвердила российская сторона. Глава «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров с Ван Илинем в Пекине заявил, что строительство идет с опережением графика, и поставки газа начнутся уже 1 декабря 2019 года.

Стоимость контракта по 30-летнему договору, подписанному сторонами в мае 2014 года, превышает 400 млрд долларов. Предполагается ежегодная поставка в Китай 38 млрд кубометров газа. Протяженность газопровода составляет примерно 3 тыс. км.