Ереван, 6 марта, 2019, 18:14 — ИА Регнум. При обсуждении с представителями Евросоюза реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения Ереван абсолютно прозрачен для своих российских партнеров. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Photolure Никол Пашинян во время массовых акций протеста в Ереване, апрель 2018 года

«Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе. Это сотрудничество касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас», — сказал Пашинян.

Говоря о повестке армяно-российских переговоров, Пашинян отметил, что для Армении очень важно, чтобы в России все слои общества правильно поняли суть и причины «прошлогодней ненасильственной, бархатной, народной революции».

«Потому что, к сожалению, до сих пор многие экспертные круги в России пробуют представить произошедшее в Армении как событие из ряда так называемых цветных революций. Но для нас очень важно, чтобы наши российские друзья и коллеги поняли, что произошедшее не имеет никакого геополитического контекста и ни одной иностранной силы не было вовлечено в процесс. Это вопрос национального достоинства и моего личного достоинства. Подобная интерпретация — что кто-то использовал армянский народ в своих геополитических целях — оскорбительна для нас. Армения — независимая страна, независимая нация с высоким чувством достоинства.

И конечно же, для нас очень важно быть надежными партнерами. И мы будем надежным партнером для всех, кого сами считаем своим надежным партнером, не может быть никаких сомнений в этом. А тех, кто не является надежным, мы должны оценить — надо ли нам считать их своими партнерами?», — сказал глава армянского правительства.