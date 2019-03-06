Москва, 7 марта, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Включение высотных зданий в состав транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) фактически приведёт к точечной застройке районов, считает первый вице-президент общероссийской организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Павел Сигал.

Niklitov Строительство ТПУ

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, плотная застройка как раз актуальна для местности вокруг транспортных узлов, поскольку такое жилье считается востребованным.

«Можно предположить, что спрос на квартиры в таких высотках будет достаточно высоким. Помимо жильцов в таких комплексах будут находиться работники учреждений, которые откроются на первых этажах зданий; поэтому, на загруженность районов такие проекты однозначно повлияют», — считает Павел Сигал.

Впрочем, есть и положительная сторона: транспортную загруженность таких районов несколько уравновесит скорый темп строительства московского метро, отметил эксперт. Новые ветки и станции возьмут на себя часть потоков, и значительного ухудшения ситуации в масштабах города не произойдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в очередной раз было выдано разрешение на ввод многоэтажного жилого дома в составе транспортно-пересадочного узла. На этот раз объектом стала «Улица Дмитриевского» на востоке столицы.