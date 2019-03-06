Киев, 6 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Украина фактически «убила» отечественную газодобывающую отрасль после того, как перешла на потребление дешевого российского газа. Об этом 5 марта на ток-шоу «Пульс» телеканала «112 Украина» заявил депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Ливик.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Когда мы «сели на иглу» дешевого российского газа, что мы сделали? Мы убили свою газодобычу. Украина добывала более 60 млрд. кубометров газа и поставляла газ в Польшу, Беларусь, потому что шли вложения. Это 1975 год», — напомнил Ливик.

По его словам, Украине нужно сохранять высокие цены на газ, чтобы стимулировать отечественную газодобычу.

«Газпром» нам давал дешевый газ: «Вы ребята ничего не развивайте, мы вам дадим». А сами до сих пор развивают новые месторождения и скважины. И сейчас нам подкидывают: «Сядьте на дешевый газ». Это путь в никуда», — добавил Ливик.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил руководство компании «Нафтогаз Украины» (в её состав входит госкомпания «Укргаздобыча») в полном провале планов по добычи газа до 2020 года

«Правительство предоставило все возможности «Укргаздобыче», которая владеет 45% (415 мрлд. м3 с более 924 мрлд. м3) всех подтвержденных запасов природного газа в Украине, чтобы работать эффективно и ответственно», — напомнил Гройсман.

По его словам, правительство ввело единую цену на газ, что создало предпосылки для наращивания добычи украинского газа, а в «Укргаздобыче» появился значительный финансовый ресурс на ремонт и ввод в эксплуатацию новых скважин, разведочное бурение, модернизацию инфраструктуры.

При этом «Укргаздобыча» стала бездотационной с рентабельностью в 2016 — 100%, в 2017 — 332%, за 9 месяцев 2018 — 205%. В 2018 году «Укргаздобыча» планировала инвестировать в газодобычу около 1,121 млрд. долл. По факту за 9 месяцев 2018 освоено 534 млн. долл.

Напомним, в 2018 г. компания «Укргаздобыча» добыла 15,496 млрд куб. м газа, что всего на 1,6% больше, по сравнению с 2017 годом. Кроме того, компания добыла 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ — 164 тыс. т.