Ставрополь, 6 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. На Ставрополье в 2019 году черешней засадят более 60 гектаров. В частности, в Ипатовском городском округе (Ставропольский край) под черешневые сады отдадут 30 гектаров, сообщили 6 марта в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Черешня

В регионе черешня возделывается на площади более 123 гектаров. Основные территории сосредоточены в Георгиевском и Минераловодском городских округах. По данным Росстата, валовой сбор черешни в 2018 году составил более 140 тонн, а закладка была произведена на площади 24,7 гектаров.

«На сегодняшний день посадки черешни представлены в основном «экстенсивным садом» с плотностью от 400 до 700 деревьев на 1 гектар. Закладку черешни в текущем году осуществят на общей площади более 60 гектаров в Петровском, Ипатовском, Кировском районах и в Георгиевском ГО», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

Напомним, производством вишни и черешни на Ставрополье занимаются семь сельхозпредприятий и пять крестьянских фермерских хозяйств. В 2018 году уборку черешни и вишни в регионе завершили с ростом 12% к показателю 2017 года. Специалисты объяснили рост валового сбора ягод улучшением ассортимента косточковых плодов.