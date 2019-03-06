Роквилл, США, 6 марта, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Пользователь Reddit с ником International_XT считает, что в игре Fallout 76 есть секретная концовка. Для её разблокировки геймеру понадобятся три команды игроков, готовых проверить его теорию, сообщается в публикации International_XT на Reddit.

steamXO Fallout 76

По мнению геймера, в финале игры недостаточно просто уничтожить Королеву Зверожогов (один из боссов) — необходимо взорвать все гнезда этих смертоносных существ. International_XT считает, что подсказка к этому есть в самой игре — Паладин Таггерди (один из неигровых персонажей) предлагает уничтожить гнёзда Зверожогов при помощи атомных бомб. По сюжету проекта, «Братство Стали» (одна из игровых фракций) отказалось от этой идеи, поэтому существа остались живы.

Геймер попробовал сбросить бомбу на одно из гнёзд, и оно закрылось. Таким образом, частично теория International_XT оказалась верна. Однако на игровой карте три таких гнезда, поэтому пользователю нужна помощь других игроков. Он предлагает собрать три команды — по одной на каждый разлом и одновременно уничтожить их. Представители Bethesda (компания-разработчик игры) знают о затее International_XT и предложили свою помощь в проведении прямой трансляции для освещения этой «операции».

Напомним, что ранее в Fallout 76 появилась возможность создавать алкогольные напитки. Каждый напиток даёт определённую прибавку к характеристикам или, наоборот, отнимает их. Геймеры остались недовольны нововведением, отмечая, что разработчикам следует сконцентрироваться на исправлении существующих ошибок, а не добавлять в игру новые возможности.