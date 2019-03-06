Киев, 6 марта, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В среду, 6 марта, начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия заканчивает формирование ударной группировки для вторжения на Украину и что вторжение это может быть осуществлено сразу с трех сторон, севера, востока и юга, то есть в том числе с территории Белоруссии и Крыма (либо из Черного моря).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Песне о скором российском вторжении на днях исполнилось пять лет, но, по версии руководителей майдана и украинских командующих, она остается на вершинах всех хит-парадов, а потому продолжает исполняться при каждом удобном случае, и такие мелочи, как количество повторений и отсутствие доказательств, давно никого не смущают.

У нового появления этой песни в прямом эфире за 25 дней до первого тура президентских выборов на Украине есть два возможных объяснения, не исключающих одно другого.

Первое и вполне очевидное состоит в том, что Петр Порошенко и его генералы просто не могут не говорить о «российском вторжении», поскольку только эта мифическая угроза оправдывает как их пребывание у власти, так и их многомиллионное воровство на поставках в армию.

Во время недавнего скандала, когда выяснилось, что и сам Порошенко, и некоторые приближенные к нему лица зарабатывали на контрабандных военных поставках из России и дальнейшей перепродаже поставленного по завышенным ценам в армию, одной из оправданий именно так и звучало: во время войны считать некогда, а экономить нельзя.

Если угрозы российского вторжения не существует, то Порошенко и его партнеры по нелегально-кровавому бизнесу — просто преступники, а поскольку самого вторжения так и не произошло, то нужно хотя бы почаще говорить об угрозе такого вторжения.

Вторая версия, не исключающая первую, состоит в том, что украинское руководство рассматривает в качестве плана «Б» на весьма вероятный случай непопадания Петра Порошенко во второй тур выборов провокационную инсценировку военного конфликта на границе с последующим переносом выборов (так надолго, как только возможно).

Для действующей украинской власти на кону стоит слишком многое. Второй тур при участии Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского будет означать потерю ими не только власти, но и, с немалой долей вероятности, имущества и свободы.

Соревноваться между собой в промежутке между первым и вторым туром Тимошенко и Зеленский будут именно в том, кто из них придумает более жесткое возмездие для Порошенко за многолетнюю ложь и воровство.

Вариант переноса выборов имеет множество минусов, начиная с вероятного недовольства западных старших братьев — но нельзя исключать, что один-единственный плюс, временное сохранение власти, перевесит для Порошенко все эти минусы.