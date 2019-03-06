Вильнюс, 6 марта, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 6 марта, приняла прибывшего в Литву премьер-министра Финляндии Юху Сипиля, в переговорах с которым главное внимание уделила строительству БелАЭС в Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rosatom.ru Инструкторы компании Fennovoima Oy (Финляндия) в Учебно-тренировочном подразделении Ленинградской АЭС. Персонал АЭС «Ханхикиви-1» пройдет стажировку на Ленинградской АЭС. 6 августа 2018 года

Как подчёркивает пресс-служба президента Литвы, Грибаускайте основной акцент на встрече сделала на «небезопасной БелАЭС, которая не должна начать работать». Такую позицию, утверждает канцелярия президента Литвы, якобы разделяет и Финляндия, которая «поддержала Литву несколько недель назад в Женеве на внеочередном заседании членов Конвенции Эспоо», на которой было подтверждено, что «Белоруссия при строительстве Островецкой АЭС нарушила международные обязательства».

По словам Грибаускайте, международная позиция в отношении БелАЭС будет чрезвычайно важна и в будущем, а «поддержка Финляндии — особенно важна».

Канцелярия Грибаускайте не уточняет, как именно Финляндия может разделять позицию Литвы, если в самой Финляндии, совместно с «Росатомом», разрабатывается проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» ровно по такому же проекту, как БелАЭС. Станцию планируют начать строить с 2021 года, а запустить — в 2028 году. Лицензию на строительство АЭС должно выдать правительство Финляндии.