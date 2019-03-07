Париж, 7 марта, 2019, 05:48 — ИА Регнум. За три месяца до выборов в Европарламент (за которыми последует выбор нового состава Еврокомиссии) президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал свой манифест в отношении ЕС. Кто, по мнению Макрона, виноват и что делать, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Виноваты, с точки зрения Макрона, «националисты», под эгидой «замкнутости» которых не предлагается ничего конкретного. Стоит отметить, что как раз «националисты» выступают с конкретными предложениями, в том числе по болезненным вопросам миграции. Но самое интересное не это, а идея Макрона о построении «новой Европы», которая весьма заметно отличается от образа Евросоюза, обсуждавшегося 27 лет назад. Так, среди предложений Макрона — создание общей пограничной полиции, общего офиса по предоставлению убежища и Европейского совета внутренней безопасности: меры, которые в случае реализации будут означать, по сути, невозможность для каждой страны-члена ЕС самостоятельно решать, сколько именно мигрантов она может принять и на каких основаниях.

А как же, по мнению Макрона, нужно поступить с экономикой? В его видении она во многом теряет свою «рыночность», приобретая черты откровенного вмешательства в экономику в интересах крупного бизнеса. Почему Макрон предложил нечто, помимо чего он не мог предложить чего-то иного, и насколько реально вынудить Евросоюз ходить строем под предлагаемую Макроном повестку, читайте в статье:

Макрон предлагает Европе построиться и слушать его команду

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