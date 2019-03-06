Калуга, 6 марта, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В Калуге ООО «Фуяо Стекло Рус» планирует инвестировать 300 млн рублей в новую производственную линию и проекты автоматизации производства. Как сообщили 6 марта корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, согласно прогнозам компании на 2019 год, ожидается рост продаж автостекол на 20%. Планируется развитие как внутреннего российского рынка, так и экспортных направлений.

Arrko.ru На предприятии

По словам заместителя генерального директора ООО «Фуяо Стекло Рус» Се Чжи, калужский завод — самый крупный зарубежный проект китайского концерна FUYAO. Он выпускает широкий спектр стекол для легковых и грузовых автомобилей. Основные потребители в России: заводы компаний Volkswagen, Volvo, Nissan, Hyundai, Renault, Peugeot, Ford и другие. Налажено сотрудничество с ГАЗ и УАЗ. Поставки также осуществляются в Испанию, Бельгию, Францию, Италию и другие страны. В настоящее время доля экспорта произведенного на калужском заводе стекла составляет более 50%.

Как отметил Се Чжи, в 2019 году калужским предприятием планируется произвести 5 млн 500 тысяч автостекол.

«Компания FUYAO занимает лидирующее место в мире по объемам поставок стекла. Наши клиенты — это ведущие мировые автопроизводители. Продукция поставляется на первичный рынок и вторичный. Мы намерены развивать российское производство, находить местных поставщиков. Уже большая часть флоат-стекла закупается у российских поставщиков. Локализация — это стратегический приоритет. Также мы фокусируемся на увеличении уровня автоматизации производства», — сказал заместитель генерального директора ООО «Фуяо Стекло Рус» Се Чжи.

Напомним, объем инвестиций предприятия ООО «Фуяо Стекло Рус» в новое оборудование в 2018 году составил около 1 млрд рублей, установлена и запущена новая непрерывная линия производства лобовых стекол — линия горячего прессования, в которой применяются наиболее передовые технологии в мире. В результате производственные мощности достигли 2,5 млн лобовых стекол в год. Также были установлены новые линии производства стекла для грузовых автомобилей и инкапсулированных форточек, что позволяет расширить ассортимент продукции.