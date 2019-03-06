Симферополь, 6 марта, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой РФ закон, продлевающий сроки лицензирования школ Крыма до 1 сентября 2019 года.

ИА REGNUM

«Слова «до 1 сентября 2018 года» заменить словами «до 1 сентября 2019 года», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году чиновники крымского минобразования обращались с аналогичной просьбой в Совет министров Крыма, после чего сроки лицензирования школ были продлены до 1 сентября 2018 года. Затем в июне 2018 года минобр Крыма вновь попросил продлить сроки.

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