Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закупить для городского метрополитена шесть новых составов на общую сумму в 3,4 млрд рублей. Об этом заявил 6 марта врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе посещения петербургского завода «Вагонмаш». Новые поезда для подземки будут закуплены в 2019 году.

Metro.spb.ru Поезд «НеВа»

«Уже в этом году новые вагоны появятся в метрополитене — современные, комфортные», — приводит ТАСС слова Беглова. Для этого в бюджет 2019 года были внесены соответствующие корректировки.

Всего в текущем году будет закуплено 36 вагонов, или шесть шестивагонных составов. Аналогичные поезда производства «Вагонмаш» уже курсируют на третьей (зеленой) линии метрополитена.

По словам врио губернатора, общая потребность подземки в обновлении вагонного состава составляет 800 вагонов.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием ОАО «Кировский завод» и чешской компании Skoda Transportation. Основная продукция «Вагонмаша» — электровагоны метрополитена «НеВа».

Как сообщало ИА REGNUM, производимые предприятием составы с асинхронным тяговым приводом экономят до 30% электроэнергии по сравнению с обычными поездами подземки. Помимо экономичного расхода энергии новые составы отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров и удобством для маломобильных групп населения.