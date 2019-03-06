Москва, 6 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» построило треть газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба компании по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера с председателем правления австрийской OMV Райнером Зеле.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 км труб — это уже ровно треть общей протяжённости газопровода», — сообщил Миллер на встрече с Зеле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта было отмечено, что уложено 800 км газопровода «Северный поток — 2».

На встрече Миллер и Зеле также обсудили рост экспорта российского газа в Австрию.