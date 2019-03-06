Москва, 6 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. В концепции борьбы с терроризмом, которую подписал 5 марта президент Украины Пётр Порошенко, доминируют абсолютно политические вещи, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 6 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель Порошенко

«[В концепции] доминируют не содержательные вещи и даже не страх перед реальным терроризмом, — сказал Морозов. — Доминируют абсолютно политические вещи. Появление этого документа абсолютно чётко привязано к избирательной кампании. Это очередной мобилизационный сценарий именно Петра Порошенко, который мобилизует ту часть электората, которая должна клюнуть на эти манки: «Россия», «терроризм», «сепаратизм», «угроза». Ради этого всё и делается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко 5 марта утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой Российская Федерация названа страной, представляющей наибольшую террористическую угрозу для Киева. Как гласит данный документ, в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины «несёт агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве».