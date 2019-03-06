Дамаск, 6 марта, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела, устроенного террористами, ранено не меньше пяти жителей сирийской деревни Джурейн в провинции Хама, сообщает 6 марта сирийский телеканал Ikhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации телеканала, сирийская армия нанесла ответные удары по позициям, с которых вёлся огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, северные районы сирийской провинции Хама почти ежедневно подвергаются миномётным и артиллерийским обстрелам боевиков, остающихся в зоне «Идлиб».