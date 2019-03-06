Ярославль, 6 марта, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Совет общественной палаты города Ярославля при участии представителей региональной общественной палаты не поддержал решение топонимической комиссии города о переименовании Первомайского бульвара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославский общественник Сергей Казанский со ссылкой на письменный ответ мэрии Ярославля.

Первомайский бульвар

Заседание расширенного совета общественной палаты прошло 14 февраля. В ноябре 2018 года городская топонимическая комиссия приняла решение о переименовании части Первомайского бульвара в Театральный, а другой части — в Некрасовский.

Это вызвало неоднозначную реакцию. До революции бульвар назывался Казанским. Одни предлагали вернуть историческое название, другие — оставить советское. В январе вопрос обсудили депутаты муниципалитета, которые решили, что переименовывать бульвар без обсуждения с общественностью нельзя. Общественность в виде совета городской палаты не поддержала переименование.

Между тем формально решение об имени бульвара должен будет принять мэр. Пока постановления об этом нет.