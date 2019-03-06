Киев, 6 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают скандал, связанный с обвинениями в коррупции нового руководства «Нафтогаза Украины», выдвинутые предыдущими топ-менеджерами компании.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Напомним, что исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко накануне заявил, что, по информации его источников, с 4-го квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме. В частности, Витренко заявил о фактах продажи газа некоторым компаниям по заниженным ценам. По оценке менеджера, на этих операциях компания «ЭРУ Трейдинг», которой покровительствуют в «Нафтогазе», могла «заработать» $2,2 млн.

«Теперь понятно, почему Коболев (глава «Нафтогаза Украины Андрей Коболев) с широкого барского плеча может себе позволить не получать зарплату и оправлять ее типа на благотворительность. Зачем ему какие-то копейки в 2 млн грн в месяц, если он 2 млн долларов (три годовых зарплаты) за два месяца может надерибанить. И это только от одной компании. А сколько таких еще из Швейцарии «торгуют», — комментирует коррупционный скандал политический эксперт Тарас Загородний.

Специалист подчеркивает, что «независимый» наблюдательный совет «Нафтогаза» совершенно не помог уберечься от воровства.

«Пора разгонять эту шайку-лейку. Но, сначала, сажать, конечно», — резюмировал Загородний.

«Неужели самый честный и прозрачный европейский менеджмент, дерзкие реформаторы и могут воровать? За что же тогда премии выписывали и майдан стоял?» — иронически задается вопросом эксперт по энергетике Валентин Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководителем интегрированного газового бизнеса Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» был назначен Андрей Фаворов, который до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ).

Сегодня, 6 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило не продлевать контракт, истекающий 22 марта, нынешнему главе правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву.