Москва, 6 марта, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В отношении РФ ЕС занял агрессивную и неконструктивную позицию, полагает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление бывшего главного инспектора ООН по вопросам вооружений в Ираке Скотта Риттера, который заявил, что европейские страны также несут ответственность за крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Виктор Говорков. Фразы и базы. 1952

«Мы в истории несколько раз наблюдали ситуацию, когда Европа пыталась высечь Россию даже в ущерб своим собственным интересам, — сказал Данилин. — Европа занимает в отношении РФ агрессивную позицию. Великобритания здесь пошла вообще впереди планеты всей и задала очень неприятный вектор отношения к нашей стране. Нашу страну стало модно обвинять в чём угодно. Этот тренд был быстро воспринят, и на РФ стало модно списывать любой негатив. При этом надо понимать, что и Польша, и Чехия, и Британия в том числе, в своих попытках игнорировать наши интересы наносят ущерб собственной безопасности, потому что российские ракеты будут нацелены на эти страны, так как с их территорий в случае чего будут производиться запуски ракет в нашу сторону».

В свою очередь, США, как добавил Данилин, невыгодно наносить удар по РФ со своей территории.

«Это слишком долго, — сказал политолог. — Именно поэтому мы рассматриваем отказ США от ДРСМД как угрозу своей безопасности и реагируем на это. А Европа, занимая неконструктивную позицию, идёт к собственному уничтожению. В 1970-х годах по Европе проходили массовые митинги против размещения у них американских ракет. Сейчас же в Европе нет ни одной силы, которая могла бы сказать, что им не нужно быть целью российского ядерного удара. Это полная деградация политического класса Европы. Она превратилась не просто в колонию США, а в полигон для размещения американских ракет».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению бывшего главного инспектора ООН по вопросам вооружений в Ираке Скотта Риттера, европейские страны — члены НАТО так же виноваты в крахе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как и США.

«Европа так же виновата в крахе ДРСМД, как и США, — заявил Риттер РИА Новости. — Рабское повторение НАТО обвинений США, лишённых очевидных доказательств…, предоставило дипломатическое прикрытие, необходимое США, чтобы выйти из договора».

Кроме того, он предположил, что без ДРСМД договор СНВ-III также будет свёрнут.