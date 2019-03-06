Исламабад, 6 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Спасательная команда объявила о прекращении поисков двоих европейских альпинистов, пропавших без вести при восхождении на вершину К2 в Гималаях, 6 марта передает агентство Associated Press.

(сс) Kogo Вершина Чогори (К2)

По словам представителя Альпийского клуба Пакистана Каррара Хайдри, решение было принято группой после очередного неудачного дня поисков. Спасатели, военные и друзья альпинистов «сделали все возможное».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля итальянец Даниэль Нарди и британец Том Баллард, совершавшие восхождение на восьмитысячник К2 по новому маршруту, перестали выходить на связь с базовым лагерем.

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