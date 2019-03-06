Владимир, 6 марта, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В департаменте образования Владимирской области прокомментировали слова Ольги Беляевой об обеспечении детей бесплатным питанием в школе. Как уже сообщало ИА REGNUM, директор департамента на пресс-конференции 5 марта заявила, что питание школьников — это дело их родителей.

Департамент.образование33.рф Ольга Беляева

«В соответствии с «Законом об образовании» организация питания детей — ответственность родителя. Что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания. Это обязанность образовательной организации по закону 273. А вот обеспечить само питание: приобретение, подвоз, приготовление продуктов — вопрос родителей. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила Беляева.

Позже чиновница назвала свои слова «оговоркой», добавив, что всего лишь хотела обратить внимание на тот факт, что льготы на питание категориям школьников, не прописанным в федеральном законодательстве, по своей инициативе могут предоставлять или отменять муниципалитеты. Именно так это произошло в 2018 году во Владимире. Решение, принятое мэрией «из-за недостатка средств», поддержал совет народных депутатов Владимира.

«К обязанностям школы относится организация работы столовой, закупка и подвоз продуктов, контроль качества питания. Именно эта информация была доведена до журналистов», — говорится в официальном комментарии профильного департамента.

Как пояснили в пресс-службе, согласно федеральному законодательству, бесплатным питанием обеспечиваются дети с ограниченными возможностями здоровья. Для других категорий школьников — например, малообеспеченным или многодетным семьям — льготы на питание устанавливают органы местного самоуправления. Для этого родители должны предоставить соответствующие документы.

На регион не возлагается обязанность за бюджетный счёт обеспечивать питание школьников, но субсидии на питание учеников начальных классов выделяются ежегодно. Во Владимирской области в 2018 году объём субсидий составил 155 млн 753,2 тыс. рублей. В 2019 году в бюджете на эти цели заложено 165 млн 449 тыс. рублей.