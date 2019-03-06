Москва, 6 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Актер и шоумен Никита Джигурда раскритиковал российские ток-шоу, согласившись с депутатом Виталием Милоновым, недавно направившим в Министерство культуры РФ обращение с предложениями по ограничению показов подобных передач на российском телевидении. Об этом 6 марта сообщило агентство «Национальная службы новостей».

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

Актер отметил, что он хорошо знает индустрию ток-шоу изнутри и считает, что в ней существует проблема «на идейном уровне», когда участники, связанные контрактами, не могут даже рассказать о том, как все происходило на самом деле.

«На самом деле творится беспредел», — сказал Джигурда. Шоумен заявил, что он против запретов в искусстве, однако обратил внимание на то, что в существующих шоу отсутствует его «истинная задача», а Виталий Милонов по факту не говорит о запрете.

Читайте также: Милонов просит Беглова назначить референдум о «солении» Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщило, что адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова обратился с жалобой на Виталия Милонова в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Он заявил, что депутат не соблюдает этические нормы и распространяет ложные сведения о его клиенте в СМИ.