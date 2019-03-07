Ватикан, 7 марта, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Посмотреть на Украину не как на проблему, а как на решение многих проблем предложил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. О том, как освещает католическая пресса эту и другие новости, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gov.ua Святослав Шевчук

Свое заявление Шевчук сделал на проведенном им в Риме круглом столе «Украина сегодня: роль УГКЦ в трансформации украинского общества». В мероприятии участвовали представители Ватикана, дипломатического корпуса (из Германии, Украины, США, Венгрии, Австралии, Польши, Литвы, Италии, Португалии, Франции, Бельгии), академических кругов и журналисты.

Обсуждая сложившееся на Украине положение, архиепископ Святослав высказал позицию, согласно которой Украина может решить множество проблем, включая проблемы международного значения. Украина в этой картине предстает «страной, которая переживает период перехода от постсоветского общества к истинной демократии», неся на себе множество ран — прежде всего, «от коммунизма». В такой ситуации поиска нравственных ориентиров, по мнению главы УГКЦ, главным доверием народа пользуется Церковь.

Какие еще темы обсуждает католическая пресса, читайте в статье: Индию обвиняют в росте линчеваний христиан

Также читайте другие статьи Станислава Стрремидловского по церковно-политическим вопросам.