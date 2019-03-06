Ярославль, 6 марта, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Представители регионального департамента здравоохранения встретились с жителями поселка Резинотехника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Информацию о закрытии поликлиники сотрудники депздрава назвали слухами.

Правительство Ярославской области

Напомним, сегодня состоялось собрание жителей поселка Резинотехника. Они выступили против оптимизации учреждений здравоохранения, в ходе которой были объединены больница № 7 на Резинотехнике и больница № 3. Реорганизация затронула и поликлинику. По словам жителей, в привычном месте остались только терапевты. Врачей-специалистов перевели в поликлинику 3-й больницы, прямого транспортного сообщения с ней нет.

После стихийного митинга в местном ДК состоялась встреча жителей с представителями мэрии Ярославля, департамента здравоохранения и самой лечебного учреждения. Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов пояснил, что речи о закрытии больницы №7 не идет:

— В результате реорганизации путем слияния больниц №3 и №7 произошло объединение двух лечебных учреждений. Главная цель этого объединения — расширение возможностей для пациентов и высвобождение средств за счет сокращения управленческого аппарат. Эти средства больница сможет теперь направить как на зарплаты медицинскому персоналу, так и на развитие материально-технической базы и ремонты. Постепенно эти задачи будут решены.

Жители были обеспокоены тем, что после реорганизации им придется ездить в другую поликлинику для того, чтобы сдать анализы. Их заверили — система, существовавшая несколько лет, останется прежней. Забор биологических материалов будет, как и раньше, производиться в местной поликлинике. Это касается и детей, и взрослых. Анализ результатов по-прежнему будут проводить на базе централизованной лаборатории.

Жителям рассказали о плюсах, которые последуют за объединением:

— У нас теперь есть возможность пользоваться единой лабораторией, эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием, — пояснил главный врач больницы №3 Владимир Баунов.

По его словам, намечены цели на текущий год: развести потоки детского и взрослого населения, сформировать доступную среду для маломобильных групп, улучшить условия обслуживания пациентов.

Не забыли, по словам выступавших перед жителями, и о пожилых людях. Именно они чаще всего посещают поликлинику, и именно их больше всего пугают грядущие перемены. В региональном правительстве поясняют: в больнице №3 планируется развитие гериатрической помощи. В частности, будет организован прием гериатра — врача, специализирующегося на проблемах здоровья именно пожилых пациентов. Для удобства пациентов будет внедряться и такой вид помощи, как стационар на дому, усиливаться дневные стационары.