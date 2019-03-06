Москва, 6 марта, 2019, 17:02 — ИА Регнум. По электронной почте рассылается фейковая информация о якобы намеченной в Государственной Думе презентации сборника «Русские — разделенный народ…», якобы созданного Институтом стран СНГ совместно с телеканалом ТВЦ. Информация рассылается с фиктивного адреса, приписываемого первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы К.Ф. Затулину, сообщает портал «Материк».

Duma.gov.ru Константин Затулин

От адресатов требуют для участия в конференции и получения сборника предоставить сведения серверов почтовых систем (логин=Ваш адрес+пароль=Ваш пароль). Возможно, таким способом хотят получить доступ к сайтам организаций, к личным почтовым ящикам экспертов, исследователей, соотечественников, интересующихся процессами на постсоветском пространстве.

Отмечается, что при скачивании так называемого сборника адресату устанавливается программа-шпион удаленного доступа.