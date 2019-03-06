Калуга, 6 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Калуге в 2019 году в план капитального ремонта впервые включены четыре дома, являющиеся объектами культурного наследия. Это дома №№ 86, 96 и 98 на улице Ленина и №38 на улице Кирова, сообщает 6 марта корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы.

Kaluga-gov.ru Старый дом готов под капремонт

По словам начальника управления строительства и ЖКХ Калуги Виктора Устинова, домов-памятников было больше, но некоторые из программы пришлось исключить, так как часть из них была признана аварийными, а часть насчитывает менее пяти квартир. Согласно новым правилам, такие дома в программу капремонта включаться уже не могут.

«Это нестандартный вид ремонта. И, соответственно, он потребует больше средств. В 2020 году тот план, который сверстан, предусматривает ремонт 28 домов. Они также будут инструментально обследованы. Сборы в фонд капремонта на этих домах небольшие, а стоимость работ достаточно высокая. И нам придется вместе находить решение о выделении дополнительных средств для того, чтобы не ухудшить финансовую устойчивость фонда на последующие годы, — сказал Виктор Устинов.

Всего в 2019 году на капитальный ремонт 151 многоквартирного дома в Калуге из фонда капремонта будет выделено 531,1 миллиона рублей.

Кстати, дополнительные средства потребуются и в связи с тем, что помимо домов, которые планировалось отремонтировать в 2020 году изначально, надо будет искать средства на ремонт 149 домов, которые попали в список объектов, подлежащих ремонту к 650-летию Калуги. С учетом этих расходов на капремонт Калуге в 2020 году может потребоваться от 700 до 900 миллионов рублей. В настоящее время лимит на 2020 год пока составляет 225 миллионов рублей.