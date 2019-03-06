Москва, 6 марта, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) разъяснил преподавание теологии в вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Теологию следует рассматривать как взгляд на историю культуры и общества, на эволюцию общественной морали через призму веры», — полагает Гаврилов.

Во многом российская, как и европейская, культура и история создана христианством, религиоведение отличается от теологии, представляя собой изучение истории религии. Теология же смотрит на процесс с позиции веры — ислама, православия, иудаизма, сказал парламентарий.

«Считаю, что изучение теологии в вузах внесет вклад в обеспечение развития научного знания, толерантности, взаимодействия светского и религиозного, повышения благополучного и добросердечного взаимодействия религий между собой на основе взаимного познания, общего опыта и общих задач в области социальной практики, укрепления нравственности, солидарности, милосердия в обществе», — считает Гаврилов.

Глава комитета Госдумы также отметил, что следует отличать теологию в духовной семинарии и исследовательском ядерном университете.

«В светском учебном заведении может быть сформирована общая кафедра «для всех», где изучают мир с позиции основных конфессий, например, изучение истории искусства с религиозным фактором, не разделяющая учащихся по конфессиональному признаку. Для понимания современных явлений следует смотреть на них не только извне, но и изнутри. В то же время в духовных образовательных учреждениях, где есть специализация теология, будет соответственно работать выпускающая кафедра теологии. Духовное образование необходимо, в частности, в сфере осуществления паломнической деятельности, где существует нехватка кадров», — пояснил Гаврилов.

Преподавание теологии в светских вузах имеет целью противодействие экстремизму, поскольку глубокое знание религий формирует уважительное отношение к вере, уверен депутат. Также теология поможет вести диалог: не провоцировать конфликты, причиной которых является невежество, в частности, представителей органов исполнительной власти, кроме того, теология позволяет развивать критическое мышление через критическую интерпретацию религиозных текстов, заключил Гаврилов.

Ранее на форуме научно-образовательной теологической ассоциации обсуждались перспективы преподавания теологии в вузах России, предлагается, что преподавать дисциплину будут духовные лица.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с конкретными заявлениями на этом форуме. «Я думаю, скорее всего, это можно отнести к категории экспертной точки зрения. То есть каких-либо движений в этом направлении нет по линии официальных ведомств», — сказал представитель Кремля.