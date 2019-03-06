Москва, 6 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин должен объяснить, почему экономический рост страны замедлился, хотя цены на нефть выросли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя прогноз Орешкина о том, что в 2019 году инфляция в РФ перестанет ускоряться, а рост ВВП достигнет 1,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Про инфляцию всё достаточно честно, — сказал Делягин. — Инфляция вызвана усилиями правительства РФ. Правительство повысило НДС на 2%, не испытывая в этом никаких потребностей, повысило НДПИ, повысило акцизы и тем самым ускорило инфляцию. В 2019 году правительство аналогичных безумств пока не планирует. И, соответственно, при прочих равных условиях инфляционная волна, вызванная этими безумными действиями, должна улечься».

Что касается роста ВВП в 1,3%, то Делягин задался вопросом, чем этот показатель отличается от любого другого, находящегося в пределах статистической погрешности.

«ВВП у нас рассчитывается с погрешностью в 3%, и я должен сказать, что это нормальная честная погрешность, — сказал Делягин. — И когда мы видим цифры в 1,3%, мы можем сказать, что дела в 2019 году ожидаются чуть хуже, чем в 2018 году. Но Орешкин должен объяснить как-то это ухудшение, потому что нефть подорожала, а экономический рост замедлился».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, денежная масса в РФ растёт более быстрыми темпами, чем товарная.

«Это следствие политики самого Центрального банка, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Он осуществляет эмиссию рубля, ориентируясь не на товарный рынок, а на валютный. ЦБ ставит себе задачу искусственного удержания курса рубля на заниженном уровне и, наоборот, завышает курс доллара, что выгодно российским экспортёрам. Это заставляет Центральный банк выпускать всё больше рублей, чтобы выкупать всё больше долларов, приходящих на российский валютный рынок от внешней торговли… Фактически получается, что Центральный банк борется с инфляцией, а другой рукой сам же её и создаёт. То есть борется, по сути, сам с собой».