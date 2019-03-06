Воронеж, 6 марта, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В создании цифровой модели пассажиропотока общественного транспорта Воронежа принимают участие студенты Воронежского государственного технического университета. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба вуза.

Вилфрид Вульф. Original uploader was Fursov Andrey Трамвай Татра в Воронеже 2002 год

Участие студентов ВГТУ заключается в фиксации времени прибытия, а также количества вошедших и вышедших из автобуса пассажиров в утреннее время с 6:00 до 11:00 и вечернее время с 16:00 до 20:00. Срок проведения — 28 февраля, 5, 6 и 16 марта. Отмечается, что студенты принимают участие в мероприятиях по исследованию пассажиропотока в рамках проведения производственной, научно-исследовательской и других видов практик.

Исследование осуществляется ВГТУ по соглашению с администрацией Воронежа и управлением транспорта мэрии на безвозмездной основе. Администрацией города в дни проведения исследования участвующим в нем студентам предоставлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.

«Это даст возможность провести модернизацию улиц, инфраструктуры по этим направлениям и уменьшить количество заторов. Кроме того, это поможет решить, каким должно стать будущее воронежское метро. Во-вторых, это исследование позволит собрать статистические данные по движению транспорта в городе», — пояснил один из участников исследования, магистрант ВГТУ Илья Курасов.

В вузе подчеркнули, что разработанная цифровая модель ляжет в стратегическую национальную программу «Качественные и безопасные дороги», что подтверждено в правительстве Воронежской области.

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