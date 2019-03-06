Москва, 6 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Цены на нефть 6 марта упали почти на 1%, так как прогнозы по росту производства двумя крупными производителями США и увеличение запасов сырой нефти в США перевешивали текущие усилия ОПЕК по сдерживанию добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

ИА Красная Весна Бочка и нефть

Данные Американского института нефти (API), отраслевой группы, также показали большие запасы нефти в США, чем ожидалось. Согласно данным API, запасы нефти в США выросли на 7,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 марта, до 451,5 млн по сравнению с ожиданиями в отношении увеличения на 1,2 млн баррелей. Запасы нефти на Кушинге, штат Оклахома, на хабе доставки выросли на 1,1 млн баррелей.

«Увеличение запасов сырой нефти в США сказывается на ценах на нефть, и в долгосрочной перспективе обеспокоенность по поводу роста добычи нефти в Пермском крае сдерживает рост цен. Официальные данные Управления энергетической информации министерства энергетики США должны быть представлены позднее сегодня. Инвесторы будут следить за данными и принимать решения по своим фьючерсным контрактам», — отметил эксперт.

По сути, рост добычи в Северной Америке подрывает усилия по сокращению поставок, предпринимаемые Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Между тем рынок ищет дальнейшие признаки того, что Соединенные Штаты и Китай добиваются прогресса в переговорах по урегулированию своего торгового конфликта.

«Инвесторы понимают, что сейчас на глобальном нефтяном рынке много неопределенности, что существенно сдерживает их активность по закупке контрактов. В этой связи отсутствие покупателей на фьючерсные контракты будут сдерживать нефтяные цены и оказывать давление на них. При этом диапазон, в котором будут находиться нефтяные котировки можно обозначить следующим образом: для марки Brent от $64,30 до $67,00, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $55,02 до $57,13», — пояснил Гасанов.

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