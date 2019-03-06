Цены на нефть упали почти на 1%
Москва, 6 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Цены на нефть 6 марта упали почти на 1%, так как прогнозы по росту производства двумя крупными производителями США и увеличение запасов сырой нефти в США перевешивали текущие усилия ОПЕК по сдерживанию добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Данные Американского института нефти (API), отраслевой группы, также показали большие запасы нефти в США, чем ожидалось. Согласно данным API, запасы нефти в США выросли на 7,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 марта, до 451,5 млн по сравнению с ожиданиями в отношении увеличения на 1,2 млн баррелей. Запасы нефти на Кушинге, штат Оклахома, на хабе доставки выросли на 1,1 млн баррелей.
«Увеличение запасов сырой нефти в США сказывается на ценах на нефть, и в долгосрочной перспективе обеспокоенность по поводу роста добычи нефти в Пермском крае сдерживает рост цен. Официальные данные Управления энергетической информации министерства энергетики США должны быть представлены позднее сегодня. Инвесторы будут следить за данными и принимать решения по своим фьючерсным контрактам», — отметил эксперт.
По сути, рост добычи в Северной Америке подрывает усилия по сокращению поставок, предпринимаемые Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Между тем рынок ищет дальнейшие признаки того, что Соединенные Штаты и Китай добиваются прогресса в переговорах по урегулированию своего торгового конфликта.
«Инвесторы понимают, что сейчас на глобальном нефтяном рынке много неопределенности, что существенно сдерживает их активность по закупке контрактов. В этой связи отсутствие покупателей на фьючерсные контракты будут сдерживать нефтяные цены и оказывать давление на них. При этом диапазон, в котором будут находиться нефтяные котировки можно обозначить следующим образом: для марки Brent от $64,30 до $67,00, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $55,02 до $57,13», — пояснил Гасанов.
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