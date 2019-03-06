Махачкала, 6 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В собственность города Махачкалы суд вернул земельный участок площадью 900 кв. м, расположенный в поселке Семендер. Он был незаконно изъят четверть века назад, сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

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Установлено, что в 2017 житель Махачкалы зарегистрировал право собственности на указанный участок. Сделал он это на основании поддельного постановления главы администрации города, датированного 1994 годом. Отметим, что эту должность тогда занимал ныне покойный Магомед Магомедов.

Решением суда правоустанавливающие документы признаны недействительными и аннулированы, а участок возвращён в собственность города. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 земельных участков в городе Махачкале были возвращены в государственную и муниципальную собственность. Прокуратура установила, что ранее они были незаконно изъяты в пользу четверых граждан. Злоумышленники организованной группой промышляли изготовлением поддельных решений и протоколов заседаний исполкома депутатов городского совета.

На основании этих фиктивных документов они в дальнейшем добивались изъятия участков. Суд записи регистрации права собственности и кадастрового учета признал недействительными, незаконно занятые земли постановил освободить.

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