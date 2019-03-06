Ленинградская область, 6 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. При реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012−2015 годы произошло мошенничество в особо крупном размере. Стоимость похищенных средств превышает 700 млн рублей. Ранее на проблемы в газификации региона пожаловались президенту России в ходе пресс-конференции.

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Признаки крупного преступления были выявлены в ходе проверки прокуратурой Ленобласти исполнения договора, заключенного между ООО «Омега» и ООО «Газпроминвест» в 2012 году.

Согласно договору, предусматривалось строительство газопровода — отвода к городу Приозерск — стоимостью почти 2 млрд рублей. Весь газопровод из четырех очередей должны были сдать еще к концу 2014 года, но до настоящего времени полностью сдана только первая очередь.

Несмотря на срыв объемов и сроков работ, генподрядчик ООО «Омега» получил на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей.

«В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а также необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных с обществом юридических лиц, были выведены денежные средства в сумме более 700 млн рублей», — сообщили 6 марта в прокуратуре Ленинградской области.

По результатам прокурорской проверки Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Ленобласти на контроль.

Как уточнили 6 марта в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 38-летний руководитель ООО «Омега» переведенные этой структуре денежные средства вывел с расчетных счетов и потратил на свое усмотрение. При этом ущерб ООО «Газпроминвест» в полиции оценили в сумму более 800 млн рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин пообещал лично разобраться с вопросом газификации Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции 20 декабря 2018 года в ответ на вопрос журналиста издания из Ленобласти. Представитель СМИ рассказал, что «Газпром» якобы считает нецелесообразным вкладываться в газификацию на Карельском перешейке, в Приозерском и Выборгском районах. Путин обещал посмотреть, выполнены ли необходимые работы со стороны региона, чтобы обеспечить поступление газа в дома местных жителей.

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Как сообщало Управление информации ПАО «Газпром», с 2003 года компания направила на газификацию Ленобласти 7,77 млрд руб., было построено 38 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 460 км. Уровень газификации региона увеличен с 49,9% до 67,7% (в среднем по России — 68,1%).