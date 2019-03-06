Кения, 6 марта, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Ученик начальной школы Микуюни в округе Кибвези в Кении скончался. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на источники полиции.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663-1665

По его словам, школьник, предположительно, был избит учителем.

Начальник полиции Кибвези Бен Чагуло подтвердил, что вследствие побоев школьник скончался в больнице.

В отношении учителя Стэнли Кисьяка было заведено уголовное дело, он был доставлен в полицию по подозрению в убийстве.