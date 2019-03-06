Махачкала, 6 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы между Махачкалой и турецкой Антальей будут запущены с 7 апреля 2019 года. Рейсы будут совершаться один раз в неделю — по воскресеньям. Об этом 6 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель пресс-службы международного аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

Anna Zvereva Самолет авиакомпании «Azur Air»

Перевозчиком выступает турецкая авиакомпания «Azur Air». Рейсы будут выполняться на самолётах Boeing 737−800, которые вмещают 187 пассажиров.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении прекратившихся в ноябре 2018 года прямых авиарейсов между Махачкалой и другим турецким городом — Стамбулом. Перевозки пассажиров два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — будет совершать турецкая компания Atlasglobal. Выполняются рейсы самолетами Airbus A320, вместимостью 150 мест.