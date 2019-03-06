Южно-Сахалинск, 7 марта, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Переговоров о передаче Курильских островов Японии «и в помине нет», заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Какие выводы из этих слов стоит сделать японской стороне и какие шаги стоит предпринять стороне российской, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Всё беспокойство российских граждан по поводу «передачи Курил Японии» началось после того, как стало известно, что за основу запланированной договоренности с Японией будет взят проект 1956 года, содержащий в себе опрометчивые тезисы тогдашнего генсека Никиты Хрущёва о возможности передачи острова Шикотан и островной гряды Плоские (Хабомаи) Японии при соблюдении ряда условий.

Позиция, выраженная Сергеем Ивановым, иллюстрирует ту здравую мысль, что через 70 лет после окончания войны беспокойство по поводу отсутствия мирного договора является явным анахронизмом:

«В том, что между Россией и Японией нет мирного договора, нет ничего хорошего, но и ничего страшного тоже нет. У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество», — заявил Иванов, добавив, что за 70 лет без этого договора мир не перевернулся.

Но раз так, и если никаких причин для беспокойства за Курилы у российских граждан теперь не существует, то следующим шагом нужно раскрыть содержание конфиденциальных переговоров лидеров России и Японии. Сделать это Москве нужно быстро, пока в этом вопросе ее не опередил Токио.

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